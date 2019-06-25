Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и ЕреванаПятый канал 01:21
Альтернативный способ доставки россиян на отдых предложили в ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, передает URA.RU. Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
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с чего всё началось
«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — пояснил он.RT на русском00:18
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Отельеры Грузии предложили доставлять российских туристов шаттлами из Баку и Еревана
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