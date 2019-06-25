В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и ЕреванаПятый канал 01:21

с чего всё началось

Альтернативный способ доставки россиян на отдых предложили в ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, передает URA.RU. Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Политика Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.

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Космос 10 вариантов будущего через тысячу лет Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.

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Происшествия Отсидевшего за пост во «ВКонтакте» активиста задержали в Петербурге Во вторник, 25 июня, стало известно, что в Петербурге задержали активиста Владимира Тимошенко за пост во «ВКонтакте».

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Происшествия Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.

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