с чего всё началось

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

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