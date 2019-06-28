Политика

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы ГавриловаRT на русском 12:16

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Читать в источнике
с чего всё началось
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, участвовавший в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, в интервью «Новой газете
» сообщил, что вновь собирается в Грузию.
Коммерсантъ06:41

Подробнее о событии

Власти Грузии закрыли депутату Гаврилову путь в страну

Телеканал 360°12:25

Севшему не в то кресло депутату Госдумы запретили въезд в Грузию

Газета.Ru12:22

Депутат Госдумы, из-за которого в Тбилиси произошли беспорядки, вновь собирается в Грузию

Коммерсантъ06:41

Грузия пообещала не пускать в страну cпровоцировавшего протесты депутата Госдумы

Lenta.ru11:22

Глава МВД Грузии пообещал не впускать в страну российского депутата Гаврилова

Интерфакс09:59

В МВД Грузии пригрозили не пускать в страну депутата Госдумы РФ Гаврилова

РЕН ТВ09:57

Глава МВД Грузии заявил, что Гаврилова не пустят в страну

РИА Новости11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Политика

Путин и Мэй обсудили дело Скрипалей

Обновлено в 11:15
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Авто

Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One

Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Обновлено в 00:59
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Политика

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 02:16
Финансы

Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования

Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Стало известно о задержании одного из руководителей «Рольфа»

В рамках уголовного дела против руководителей группы «Рольф» задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро.
Обновлено в 03:05
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Общество

Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Футбол

«Барселона» согласовала покупку чемпиона мира

«Барселона» договорилась с «Атлетико» об условиях трансфера нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Политика

Редактор FT после интервью с Путиным назвал его непростым собеседником

Обновлено в 12:33
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Игры

Hunt: Showdown получила дату официального релиза на ПК и консолях

Компания Crytek объявила, что официальный релиз Hunt: Showdown на ПК и Xbox One состоится 20 августа.
Обновлено в 11:43
Политика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Сотрудника ФБК арестовали за участие в акции в поддержку Голунова

Останкинский суд Москвы арестовал на девять суток Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, за участие в несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщила в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 13:10
Политика

Священников «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Обновлено в 12:30
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Экономика

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Генуе взорвали мост, унесший жизни 43 человек

В итальянском городе Генуя взорвали мост Моранди, точнее то, что от него осталось после обрушения, произошедшего в августе прошлого года.
Обновлено в 07:50
Наука

Инфракрасные камеры помогут судам не столкнуться с косатками

Ученые начали тестировать инфракрасные камеры для обнаружения косаток, сообщается в пресс-релизе Океанографического института в Вудс-Холе.
Обновлено в 09:48
Политика

Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирство

Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Обновлено в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное