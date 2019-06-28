Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы ГавриловаRT на русском 12:16
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
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Армия и оружие
Чайная фабрика открылась в Дамаске
Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам его директор Мухаммед Дауд.
Обновлено в 22:09
Политика
Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
На концерте Little Big в Екатеринбурге девушка сломала ногу
На концерте Little Big на Октябрьской площади в Екатеринбурге одна из зрительниц сломала ногу.
Обновлено в 10:56
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»
Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено в 17:18
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
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Шоу-бизнес
У Лолиты Милявской обнаружили отсутствие голосовых связок
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Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Россия представила миру уникальный боевой катер
Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
Обновлено в 06:33
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
Обновлено в 08:27
Политика
Эрдоган сообщил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.
Обновлено в 22:31
Политика
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Политика
Порошенко: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа
Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено в 20:27
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено в 09:33
Культура
Олег Меньшиков вручил театральные премии
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Авто
Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Авто
Эксперты назвали 7 автомобилей до 50 тысяч рублей
Обновлено в 22:31
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме во Владимирской области
Взрыв предположительно бытового газа произошел в жилом доме в городе Ковров Владимирской области, сообщает 29 июня РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 22:19
Политика
Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллиона рублей
Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»
Российский продюсер Бари Алибасов намерен внести изменения в состав музыкального коллектива «На-На».
Обновлено в 21:43
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп похвалил саудовского принца за борьбу с терроризмом
Обновлено в 21:59