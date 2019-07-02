Политика
В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристовВладивосток-Новости 29 июня в 22:36
После заявлений грузинской коллеги президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.ТАСС02:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено в 01:10
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Росстат запустит приложение для мобильных устройств в ближайшее время
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) запустит в ближайшее время приложение для мобильных устройств на базе операционных систем Android и IOS.
Обновлено в 05:53
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Транспорт
В Краснодаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте
На брифинге в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управления 2 июля обсудили новую стоимость проезда в общественном транспорте города.
Обновлено в 07:21
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено вчера в 16:34
Игры
В Cyberpunk 2077 будет три варианта предыстории героя и три стартовые локации
CD Projekt Red продолжает делиться подробностями о Cyberpunk 2077, и из свежих интервью стало известно, что в этой амбициозной экшен-RPG будет три различных стартовых локации - по одной для каждого варианта предыстории персонажа.
Обновлено в 06:54
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Ополченцы Донбасса отбили атаку украинских диверсантов
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Уралвагонзавод модернизирует танки Т-90А для Минобороны России
Министерство обороны России и Уралвагонзавод подписали три государственных контракта на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами
Певица Сати Казанова провела опрос среди своих поклонников.
Обновлено в 05:46
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Происшествия
Кандидата в муниципальные депутаты избили в Петербурге
Кандидата в депутаты по муниципальному образованию «Черная речка» Александра Шаталина избили неизвестные возле здания избирательной комиссии.
Обновлено в 08:41
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Тимати заплатит миллион рублей за роды Решетовой
Контракт на роды обойдется рэперу, по некоторым сведениям, в миллион рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43