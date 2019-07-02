Политика
В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристовВладивосток-Новости 29 июня в 22:36
После заявлений грузинской коллеги президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.ТАСС02:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон
Артист Владимир Винокур прокомментировал видеозапись, на которой российская певица Алла Пугачева подъезжает к поезду дальнего следования Москва–Рига на Рижском вокзале прямо на автомобиле.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Общество
«Иркут» купит сорок американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
В сеть слили изображения консоли Nintendo Mini Switch 2
С легкой руки популярного инсайдера Роланда Квандта в сеть попали изображения новой портативной консоли Nintendo Mini Switch 2. Известно, что пока компания не делает какие-либо анонсы собственного оборудования.
Обновлено в 08:41
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Футбол
Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи»
Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
Обновлено в 09:37
Общество
Уличенная в нарушениях ИКМО в Петербурге пыталась засудить Горизбирком
По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Политика
В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова
У ХарковЁ «Нацкорпус» «повЁсив» депутатЁв, якЁ проголосували за повернення проспекту Григоренка ЁменЁ маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".
Обновлено в 05:24
Игры
В Cyberpunk 2077 будет три варианта предыстории героя и три стартовые локации
CD Projekt Red продолжает делиться подробностями о Cyberpunk 2077, и из свежих интервью стало известно, что в этой амбициозной экшен-RPG будет три различных стартовых локации - по одной для каждого варианта предыстории персонажа.
Обновлено в 06:54
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Экономика
В России мясо может подорожать на 10%
Бизнес предупредил о возможном росте цен на мясо. Из-за решения Минфина РФ доначислить импортерам налог оно может подорожать минимум на 10%.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Зеркаль заменит ушедшего в отпуск Климкина на посту главы МИД Украины
Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины, пока глава ведомства Павел Климкин находится в «политическом отпуске».
Обновлено в 08:21
Политика
Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов
Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
Обновлено в 09:39
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37