Политика
В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристовВладивосток-Новости 29 июня в 22:36
После заявлений грузинской коллеги президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.ТАСС02:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:08, Вашингтон
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