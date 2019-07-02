Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.

с чего всё началось

После заявлений грузинской коллеги президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.

В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов

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