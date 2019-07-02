Политика

В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристовВладивосток-Новости 29 июня в 22:36

После заявлений грузинской коллеги президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
ТАСС02:28

Подробнее о событии

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

РИА Новости09:44

Названа новая сумма потерь экономики Грузии

Газета.Ru06:48

В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов

ТАСС02:28

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Коммерсантъ03:29

Бюджет Грузии «похудеет» на 710 млн долларов из-за прекращения авиасообщения с Россией. Потери хотят восполнить туристами из Европы и США

Фонтанка.Ру03:20

В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

РБК04:40

В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов

Владивосток-Новости29 июня в 22:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:08, Вашингтон
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Обновлено в 13:59
Происшествия

На Украине разбился учебный самолёт

Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Политика

Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе

Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы».
Обновлено в 14:13
Гаджеты

NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER

NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX SUPER. Её модели являются улучшенными версиями обычных RTX, которые вышли год назад.
Обновлено в 10:28
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено в 13:55
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Общество

На форуме «Реки России» в Тверской области обсудили развитие туризма

Обновлено в 15:03
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Общество

К Универсиаде терминалы в Кольцово реконструируют и построят новое здание: подробности проекта

Обновлено в 08:32
Авто

Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей в РФ

Следующие 3 позиции рейтинга заняли модели Mercedes-Benz – Gelandewagen (12,28 млн рублей, 549 единиц), представительский Mercedes-Maybach S-Class (10,15 млн рублей, 234 единицы) и кабриолет SL-Class (9,57 млн рублей), который за отчетный период разошелся тиражом всего в 9 экземпляров.
Обновлено в 02:00
Авто

Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 06:44
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Обновлено в 13:52
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

Как сообщает официальный аккаунт «Ростова» в Twitter, форвард Дмитрий Полоз возвращается из расположения команды в состав санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 13:21
Футбол

«Сочи» под ливнем обыграл серебряного призера чемпионата Сербии

«Сочи» по итогам сезона-2018/19 добился выхода в РПЛ, а «Раднички» стал серебряным призером чемпионата Сербии.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, 31 человек находится в больнице — два работника кафе, остальные посетители.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Тело пропавшей на озере Комо швейцарской футболистки найдено

Обновлено в 12:27
Футбол

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины

Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия

В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное