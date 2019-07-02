Политика
В Грузии подсчитали ущерб от прекращения авиасообщения с РоссиейREGNUM 04:46
Для сравнения: в 2018 году Грузию посетило 1,4 млн туристов из России, а поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари. Квривишвили отметила, что Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.ТАСС02:28
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его освободить главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
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Sniper Ghost Warrior Contracts: количество контрактов, продолжительность, движок и прочие подробности
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Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В Сызрани двум военным торжественно вручили по 10,5 миллионов рублей
В 63-м регионе двое многодетных военных получили от министерства обороны РФ по 10,5 миллионов рублей на новое жилье.
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В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Столичные археологи в ходе раскопок в Костянском переулке в центре Москвы нашли клад времен Николая II, сообщили во вторник в пресс-службе Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:59
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Обновлено в 06:58
Энергетика
Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
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Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
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Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер
Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.
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В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
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Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
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