Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.

с чего всё началось

Для сравнения: в 2018 году Грузию посетило 1,4 млн туристов из России, а поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари. Квривишвили отметила, что Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России, пишет ТАСС.

В Грузии подсчитали ущерб от прекращения авиасообщения с Россией

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