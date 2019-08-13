Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле
Интерфаксвчера в 07:31
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Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
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Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
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Обновлено вчера в 22:34
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Обновлено в 02:21
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Тройку самых упоминаемых стран замкнул Китай.
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Фейковый зарядный кабель iPhone поможет взломать компьютеры
Эксперт по кибербезопасности Майкл Гровер поведал о точной копии зарядного USB-кабеля для iPhone, с помощью которой можно взломать любой компьютер после подключения к нему смартфона с данным кабелем.
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Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
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Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Политика
В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра
В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
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Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна
В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.
Обновлено в 02:26
Экономика
«Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса
Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию.
Обновлено в 02:13
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей
Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:35
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Звезда решила поделиться с поклонниками новостью о съемках клипа, а чтобы привлечь внимание к сообщению, записала видео, на котором танцует под новую песню «Тело».
Обновлено вчера в 04:10
Кино
Человек, который пугал. 10 фактов из биографии Альфреда Хичкока
13 августа 1899 года родился кинорежиссер и продюсер, мастер триллера Альфред Хичкок. Король ужасов снимался в своих фильмах из суеверия.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
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Экономика
Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Обновлено в 01:50
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:11
Кино
Петербург примет Международный кинофорум в сентябре
Пресс-служба Комитета по развитию туризма в Петербурге сообщает о том, что с 13 по 15 сентября в Северной столице пройдет 43-й Синепозиум Международной Ассоциации Кинокомиссий (AFCI).
Обновлено вчера в 10:41