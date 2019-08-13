Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии

Взгляд.ру01:20

Премьер Грузии оценил ущерб от потери российских туристов

RT на русскомвчера в 14:06

Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии из-за России

РИА Новостивчера в 20:02

В «Турпомощи» заявили о «большом ударе» для бюджета Грузии из-за России

РБКвчера в 18:59

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 17:49

В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»

Lenta.ruвчера в 22:56

Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле

Интерфаксвчера в 07:31
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Общество

Givenchy вслед за Versace извинилась перед Китаем

Обновлено вчера в 21:30
Финансы

Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года

Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Член Совфеда осудил действия полиции против оппозиции в Москве

Обновлено в 02:59
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

Обновлено в 02:57
Космос

Новый российский скафандр смогут использовать для высадки на Луну

Обновлено в 02:14
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Economist: Россия стала самой упоминаемой страной в Twitter Трампа

Тройку самых упоминаемых стран замкнул Китай.
Обновлено в 03:03
Гаджеты

Фейковый зарядный кабель iPhone поможет взломать компьютеры

Эксперт по кибербезопасности Майкл Гровер поведал о точной копии зарядного USB-кабеля для iPhone, с помощью которой можно взломать любой компьютер после подключения к нему смартфона с данным кабелем.
Обновлено в 03:20
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено 11 августа в 22:31
Армия и оружие

Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»

Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей

Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Политика

В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра

В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна

В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.
Обновлено в 02:26
Экономика

«Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса

Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию.
Обновлено в 02:13
Финансы

Аргентинская биржа пережила историческое падение

В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей

Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита в 55 лет надела кружевной купальник

Звезда решила поделиться с поклонниками новостью о съемках клипа, а чтобы привлечь внимание к сообщению, записала видео, на котором танцует под новую песню «Тело».
Обновлено вчера в 04:10
Кино

Человек, который пугал. 10 фактов из биографии Альфреда Хичкока

13 августа 1899 года родился кинорежиссер и продюсер, мастер триллера Альфред Хичкок. Король ужасов снимался в своих фильмах из суеверия.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Экономика

Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса

Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Обновлено в 01:50
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:11
Кино

Петербург примет Международный кинофорум в сентябре

Пресс-служба Комитета по развитию туризма в Петербурге сообщает о том, что с 13 по 15 сентября в Северной столице пройдет 43-й Синепозиум Международной Ассоциации Кинокомиссий (AFCI).
Обновлено вчера в 10:41
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