Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле
Интерфаксвчера в 07:31
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Медведь убил грибника в Хабаровском крае
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Обновлено вчера в 22:06
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Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт
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Семин рассказал, ждет ли он в «Локомотиве» Комличенко
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможный переход в клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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Во Владивостоке суд выселил из квартиры 18 собак
Обновлено вчера в 21:57
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Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
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Армия и оружие
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
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