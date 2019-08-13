Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
Читать в источнике
Комментировать202

Подробнее о событии

Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии

Взгляд.ру01:20

В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»

Lenta.ruвчера в 22:56

Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле

Интерфаксвчера в 07:31

В «Турпомощи» заявили о «большом ударе» для бюджета Грузии из-за России

РБКвчера в 18:59

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 17:49

Премьер Грузии оценил ущерб от потери российских туристов

RT на русскомвчера в 14:06

Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии из-за России

РИА Новостивчера в 20:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Общество

Синоптики допустили наводнение в Приморье из-за тайфуна «Кроса»

Обновлено в 00:54
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Житель Челябинска использовал Квентина Тарантино для продажи квартиры

Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Reuters назвало кандидата на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Обновлено 11 августа в 10:11
Происшествия

В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело

В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол

Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футбола

Обновлено в 01:50
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт

Обновлено в 01:46
Футбол

Семин рассказал, ждет ли он в «Локомотиве» Комличенко

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможный переход в клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 01:56
Общество

Во Владивостоке суд выселил из квартиры 18 собак

Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие

Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72

На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье

Ученые объяснили, при каких условиях полезные мутации у людей сохранятся

Ученые могли проследить репродуктивный успех каждого человека, оценивая его по четырем критериям: достижение половой зрелости, возможность выбрать брачного партнера, успешный брак и уровень плодовитости.
Обновлено в 01:00
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Красноярске начали проверку из-за оставленного в машине ребёнка

Обновлено в 00:43
Политика

Порошенко забросали яйцами после допроса у следователя

Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное