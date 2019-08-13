Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
Читать в источнике
Оценить313
Подробнее о событии
Показать все источники
Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле
Интерфаксвчера в 07:31
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:28, Вашингтон
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.
Обновлено вчера в 21:54
Наука
В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет
Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено 10 августа в 15:09
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Культура
Вадим Каспаров: «Мы не можем остановить каток современного танца»
Наши хореографы ищут себя, свой взгляд на современный танец.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках
Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Эксперты Минздрава ищут в Кузбассе кадровый потенциал
В Кемерове, Кемеровском и Юргинском районах побывал ведущий эксперт-аналитик проектного офиса Министерства здравоохранения РФ – отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения Иван Шевцов.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Авто
В Сети вспомнили об уникальном внедорожнике «Кентавр» на базе «Нивы»
В основу трехдверного внедорожника «Кентавр-2160» легло шасси «Нивы», но с удлиненной до 2,4 метров колесной базой.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Новые правила любительской рыбалки вводят в России
Новые правила любительской рыбалки помогут бороться с загрязнением окружающей среды, о чем пишет Ura.ru со ссылкой на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 00:43
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
В Киеве после допроса Порошенко забросали яйцами
Обновлено вчера в 06:38