Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»

Lenta.ruвчера в 22:56

Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии из-за России

РИА Новостивчера в 20:02

Премьер Грузии оценил ущерб от потери российских туристов

RT на русскомвчера в 14:06

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 17:49

Особая сфера туризма в Грузии просела на 80% из-за России

Взгляд.рувчера в 11:33

В «Турпомощи» заявили о «большом ударе» для бюджета Грузии из-за России

РБКвчера в 18:59

Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле

Интерфаксвчера в 07:31
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:28, Вашингтон
Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

Обновлено вчера в 09:11
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы

Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Здоровье

В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью

В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.
Обновлено вчера в 21:54
Наука

В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет

Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Хабаровском крае медведь убил грибника

Обновлено в 00:06
Наука

2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека

В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено 10 августа в 15:09
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Культура

Вадим Каспаров: «Мы не можем остановить каток современного танца»

Наши хореографы ищут себя, свой взгляд на современный танец.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках

Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье

Эксперты Минздрава ищут в Кузбассе кадровый потенциал

В Кемерове, Кемеровском и Юргинском районах побывал ведущий эксперт-аналитик проектного офиса Министерства здравоохранения РФ – отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения Иван Шевцов.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено вчера в 08:58
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Авто

В Сети вспомнили об уникальном внедорожнике «Кентавр» на базе «Нивы»

В основу трехдверного внедорожника «Кентавр-2160» легло шасси «Нивы», но с удлиненной до 2,4 метров колесной базой.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян

Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
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Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Общество

На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны

Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Общество

Новые правила любительской рыбалки вводят в России

Новые правила любительской рыбалки помогут бороться с загрязнением окружающей среды, о чем пишет Ura.ru со ссылкой на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 00:43
Общество

В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей

Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия

В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку

Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Под Ростовом отыскали редкий танк

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
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Политика

В Киеве после допроса Порошенко забросали яйцами

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