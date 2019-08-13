Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле
Интерфаксвчера в 07:31
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Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
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Происшествия
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Обновлено в 02:40
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
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ФК «Ростов» обыграл «Крылья Советов»
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Обновлено вчера в 08:45
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Напомним, в августе 2016 года В Санкт-Петербурге неизвестные угнали автомобиль актера сериала «Улица разбитых фонарей» Вадима Франчука.
Обновлено вчера в 11:02
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Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»
Обновлено в 01:40
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
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Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
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Общество
В Астраханской области подсчитали средний класс
Согласно рейтингу, доля семей нашего региона, относящихся к среднему классу, составляет 12,1% от общего количества числа астраханских семей.
Обновлено в 02:54
Общество
В Париже возводят барьеры вокруг собора Парижской Богоматери
Полиция Парижа возводит барьеры вокруг собора Парижской Богоматери в преддверии начала работ по ликвидации загрязнения свинцом.
Обновлено в 02:59
Общество
В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей
Стало известно о женщине - дворнике с фамилией Бодрова из подмосковного Воскресенска, с которой судебные приставы ходят взыскать долг около двух миллиардов рублей.
Обновлено 11 августа в 02:36
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
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Авто
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На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
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ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Космос
В Роскосмосе прокомментировали приближение астероида к Земле
Сближающийся с Землей астероид 2019 OU1 не представляет никакой опасности для планеты и человечества, сообщили в Роскосмосе.
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На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты
Samsung и Xiaomi увеличили свои доли на европейском рынке смартфонов
Сегодня исследовательская компания Canalys сообщила, что по итогам второго квартала южнокорейская Samsung и китайская Xiaomi нарастили свои доли на европейском рынке смартфонов.
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Шоу-бизнес
В СМИ назвали причины расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Накануне представитель Сайрус объявил о разрыве пары. Сама певица никак не прокомментировала информацию.
Обновлено вчера в 15:33