Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии

Взгляд.ру01:20

В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»

Lenta.ruвчера в 22:56

Премьер Грузии оценил ущерб от потери российских туристов

RT на русскомвчера в 14:06

В «Турпомощи» заявили о «большом ударе» для бюджета Грузии из-за России

РБКвчера в 18:59

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 17:49

Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии из-за России

РИА Новостивчера в 20:02

Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле

Интерфаксвчера в 07:31
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы

Обновлено вчера в 05:04
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено 11 августа в 22:31
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Авто

Кроссовер JAC S5 получил расширенную комплектацию

Стоимость JAC S5 в расширенной комплектации не изменилась и составляет 1 069 000 рублей.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, США, обыграв американку Элисон Риске.
Обновлено вчера в 21:59
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области

Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Общество

Эксперт попросил москвичей не кормить голубей из-за помета

Обновлено в 00:20
Общество

Названы регионы России с большей долей семей среднего класса

Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Интернет

Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76

В выпуске Google Chrome 76 компания исправила проблему, которая позволяла веб-сайтам отслеживать, использует ли посетитель режим инкогнито.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика

Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

Обновлено в 01:08
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции

Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Гребень амурского паводка сместился к Хабаровску

«В настоящее время гребень паводка на реке Амур смещается от посёлка Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Игры

Demon’s Souls запустили на ПК в 4K и 60 FPS с помощью эмулятора PS3

Команда разработчиков эмулятора RPCS3 запустила эксклюзив PS3 под названием Demon's Souls в 4K-разрешении и 60 FPS.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»

Группа «Аэрофлот» с осени 2015 года получила право обслуживать маршруты «Трансаэро», у которой к тому времени Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Капитан «Порту» может пропустить ответный матч ЛЧ с «Краснодаром»

Капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие

Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие

В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Здоровье

Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным

Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

Нетрезвый боец ВСУ из-за разногласий прострелил ногу сослуживцу

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу своему сослуживцу.
Обновлено вчера в 22:26
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