Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия 17:49

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
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