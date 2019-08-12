Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия 17:49
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
Обновлено в 11:43
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Общество
Новые правила электронной подписи от Росреестра: что нужно знать
Речь идёт об использовании подписи при сделках с недвижимостью Со вторника, 13 августа, в России будут действовать новые правила использования электронной подписи.
Обновлено в 21:40
Авто
Энтузиаст создал шестиколесный трейлер
Роберт Нуччо занимается созданием своего «монстра» уже на протяжении 12 лет, однако, как он заявляет, проект еще далек от завершения.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено в 21:16
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Обновлено в 20:14
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Космос
Гатчинские ученые рассказали артековцам о физике космоса
Молодые ученые НИЦ "Курчатовский институт" — ПИЯФ Дарья Сканченко и Олег Усманов провели в международном детском центре "Артек" серию занятий студии "Физика космоса: что видно в телескоп".
Обновлено в 04:45
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Общество
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».
Обновлено в 12:08
Финансы
Аргентинская биржа рухнула почти на 40%
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны .
Обновлено в 18:31
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой
Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено в 12:31
Технологии
Бизнес предложил новую схему онлайн-продаж алкоголя
Новый способ легализации продаж алкоголя в Сети предложила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк решила написать книгу о предательстве Брэдли Купера
Модель Ирина Шейк заявила о своем намерении написать книгу, в которой она подробно расскажет о своих отношениях с актером Брэдли Купером, от которого она родила дочь Лею.
Обновлено в 11:26
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено в 17:56
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено в 08:37
Религия
В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.
Обновлено в 20:36
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено в 12:20
Здоровье
В Юрюзани от бешенства погибла кошка – вводится карантин
В городе Юрюзань (Челябинская область) на прошлой неделе от бешенства погибла кошка.
Обновлено в 07:26
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 11:39