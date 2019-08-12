Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

Авто В российском офисе GM назначили нового гендиректора Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.

Космос В Сети показали марсоход от Land Rover Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.

Общество В колледжах исчезнут почти 100 профессий Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.

Происшествия СМИ сообщили о проверке полицией Швеции письма с белым порошком Два человека в пригороде Стокгольма получили письмо с подозрительным белым порошком, полиция занимается его проверкой, сообщил телеканал SVT.

Политика Порошенко закидали яйцами после допроса в ГБР Противники Петра Порошенко забросали яйцами, когда тот после допроса выходил из здания Государственного бюро расследований.

Армия и оружие Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72 Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.

Политика Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.

Происшествия Пятилетнюю девочку в Кузбассе подожгла подруга Две сестры подожгли пятилетнюю девочку-инвалида на прогулке. Трагедия произошла в Новокузнецке.

Армия и оружие Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Шоу-бизнес По-молодежному: Пугачева выбрала сарафан и кеды для нового образа Как известно, больше года назад певица сменила стилиста, поэтому теперь облачается в более молодежные образы.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Политика «Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70% Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.

Здоровье В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.

Кино Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.

Финансы Аргентинская биржа рухнула почти на 40% Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны .

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.