Политика
В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из РоссииРБК 04:40
Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари. Об этом сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, передает грузинское издание Commersant.
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Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Транспорт
В московском метро не работают автоматы по продаже билетов
Обновлено в 04:54
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Музыка
Архитекторы назвали лучший дом мира
Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Супруга Николая Носкова Марина рассказала о его состоянии
Обновлено в 03:22
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк").
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Происшествия
Хорошавин этапирован из хабаровской колонии обратно в СИЗО на Сахалин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговоренный к 13 годам тюрьмы по делу о коррупции и этапированный неделю назад из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае, вернулся обратно на остров в СИЗО, сообщил во вторник ТАСС его адвокат Евгений Балабас.
Обновлено в 04:21
Кино
Названы кандидаты на роль Элвиса Пресли
В США назвали основных претендентов на роль певца Элвиса Пресли, биографический фильм про которого снимет режиссер Баз Лурман.
Обновлено в 04:14
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир.
Обновлено вчера в 16:34
Авто
Audi представила спортивный седан Audi S8
Немецкий автопроизводитель представил миру актуальное поколение флагманского седана A8 примерно 2 года назад.
Обновлено в 00:28
Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию
ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.
Обновлено в 04:25
Авто
Chevrolet NIVA получила обновление
Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 08:57
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46