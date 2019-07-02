Квривишвили утверждает, что рост количества россиян, прибывших в Грузию на самолете, связан с тем, что в последнее время между Грузией и Россией интенсивно налаживалось авиасообщение, и людям было удобнее добираться самолетом, чем на автомобильном или морском транспорте.

с чего всё началось

Грузия оценивает потери для своей экономики от введения Россией запрета на прямые авиаперевозки в размере 2 млрд лари (около $710 млн) до конца 2019 года. Об этом в интервью «Первому каналу» заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

В Грузии подсчитали убытки от прекращения турпотока из России

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