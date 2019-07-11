Экономика
В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкцийРИА Новости 08:13
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что, в случае введения Россией полного эмбарго в отношении Тбилиси, страна могла потерять 4 миллиарда лари (около 1,5 миллиарда долларов).
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Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Комсомольская правда09:23
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Гаджеты
Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X названы самыми горячими смартфонами
Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.
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Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
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Политика
На конференции в Лондоне учредили международную коалицию и панель экспертов по свободе СМИ
Международная коалиция и панель правовых экспертов по свободе СМИ учреждены на завершившейся в Лондоне в четверг Глобальной конференции по свободе СМИ, сообщает сайт правительства Великобритании.
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Политика
Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник
Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
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Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.
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Политика
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Кандидат подчеркнул важную роль США в деле обеспечения свободы навигации в Персидском заливе.
Обновлено в 15:20
Происшествия
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В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
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Обновлено в 17:38
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Футбол
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
«Сочи» объявил о двух трансферах. Клуб подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым и форвардом Александром Карапетяном.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом
Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом.
Обновлено 09 июля в 07:33
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
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Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено вчера в 08:00
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Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.
Обновлено в 17:01
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Музыка
Кустурица назвал главный аргумент русской культуры
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено в 16:31
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено в 08:18
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Кино
Определены 10 фильмов, которые государство поддержит деньгами
Будут поддержаны сиквел "Гардемарины V" Светланы Дружининой, фильм Жоры Крыжовникова (ранее снявшего "Горько!" и "Дорогу на Джомолунгму"), проект "Биомеханика Мейерхольда" о великом театральном новаторе режиссера Константина Малкина-Фама, а также картина "Огонь" Валерия Фокина про контакты с внеземным разумом, информирует о фигурантах списка "Интерфакс".
Обновлено в 18:25
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Технологии
МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру
Решение с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Обновлено в 05:10