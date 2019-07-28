Политика
В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороныРЕН ТВ вчера в 21:40
Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице. Судья принял решение отказать ему в освобождении под залог, сообщают "Известия".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Происшествия
Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку
Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым
Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 21:40
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Общество
Психологи дали советы возвращающимся из отпуска
Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал подросшего сына от Ольги Дроздовой
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору
Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:57
Общество
В Амурской области эвакуируют 3 тысячи человек
Доклад делал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что в регионе предстоит эвакуировать 3 тысячи жителей.
Обновлено 26 июля в 02:42
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
В Грузии пройдёт митинг за восстановление прежних отношений с Россией
По мнению организаторов митинга, правящая власть показала свою неспособность предотвратить ситуацию, приведшую к обострению отношений с Россией, а значит должна уйти, чтобы могли прийти те, кто сможет начать процесс урегулирования отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией.
Обновлено 25 июля в 17:09
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Футбол
Кононов не будет уволен после «Тамбова». Преемника ищут на лето-2020
Вопрос об отставке не поднимается, сиюминутного преемника пока не ищут.
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю, после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Единоборства
Штырков победил Хун Кима на турнире в Сайтаме
Россиянин Иван Штырков победил корейца Хун Кима в дебютном поединке на турнире Rizin 17 в Сайтаме.
Обновлено в 05:50
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Губернатор Александр Богомаз рассказал о достижениях Брянской области
Губернатор Александр Богомаз отметил, что Стародубский район сегодня – один из лучших в Брянской области.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57