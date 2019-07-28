Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице. Судья принял решение отказать ему в освобождении под залог, сообщают "Известия".

В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны

Происшествия Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Шоу-бизнес Татьяна Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Происшествия Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.

Политика В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.

Религия На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Общество Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

Общество Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Общество Психологи дали советы возвращающимся из отпуска Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.

Армия и оружие Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Общество В Амурской области эвакуируют 3 тысячи человек Доклад делал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что в регионе предстоит эвакуировать 3 тысячи жителей.

Политика В Грузии пройдёт митинг за восстановление прежних отношений с Россией По мнению организаторов митинга, правящая власть показала свою неспособность предотвратить ситуацию, приведшую к обострению отношений с Россией, а значит должна уйти, чтобы могли прийти те, кто сможет начать процесс урегулирования отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

Единоборства Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Политика Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю, после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Единоборства Штырков победил Хун Кима на турнире в Сайтаме Россиянин Иван Штырков победил корейца Хун Кима в дебютном поединке на турнире Rizin 17 в Сайтаме.

Общество Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.

Экономика Губернатор Александр Богомаз рассказал о достижениях Брянской области Губернатор Александр Богомаз отметил, что Стародубский район сегодня – один из лучших в Брянской области.