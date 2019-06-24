МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в ТбилисиКоммерсантъ 10:39

с чего всё началось

Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий. Заявление было опубликовано на сайте МВД Грузии.

Футбол Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.

Футбол СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс» Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес подписал контракт с амстердамским «Аяксом» до лета 2024 года.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

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Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Шоу-бизнес Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Космос NASA обнаружило на Марсе признаки жизни На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.

Наука В Москве проходит награждение лауреатов Премии ВОИР Сегодня Москве проходит награждение изобретателей за лучший вклад в научно-технический прогресс страны.

Технологии МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Завершено расследование дела о нападении на больницу в Сестрорецке Как сообщила пресс-служба управления, в ближайшее время уголовное дело о разбое, обвинение по которому предъявлено Сергею Грудецкому, а также братьям Валерию и Алексею Симбиревым, будет направлено для утверждения обвинительного заключения.

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Культура Умерла писательница Джудит Кранц Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.

Спорт Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.

Армия и оружие Минобороны подняло по тревоге соединения и воинские части 41-й армии Министерство обороны сообщило, что соединения и воинские части 41-й армии, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и в Туве, подняты по тревоге.

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Космос Прах 152 человек отправится в космос на ракете Falcon Heavy Сегодня, 24 июня 2019 года сверхтяжелая ракета Falcon Heavy отправится в космос.

Политика Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.

Здоровье Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.