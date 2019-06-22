Политика

В Грузии отреагировали на запрет авиасообщения с РоссиейКрасная весна 10:00

Спецпредставитель призвал к осторожности при принятии решений по важным вопросам. Напомним, что 21 июня президент России Владимир Путин в связи с провокацией против российской делегации в Грузии подписал указ о запрете полетов в Грузию для российских авиакомпаний.
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с чего всё началось

Грузия пытается получить от России полные сведения о приостановке авиасообщения

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от реализации путевок в Грузию.
ТАСС06:22

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
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