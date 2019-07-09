Политика

В Грузии приветствовали решение Путина по санкциямВзгляд.ру 09:58

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси.
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Как в Москве и Тбилиси отреагировали на заявление Путина против санкций в отношении Грузии

RT на русском17:03

Премьер Грузии прокомментировал решение Путина

Sputnik Грузия13:02

Премьер Грузии приветствовал желание Путина не вводить санкции

Коммерсантъ13:41

Премьер Грузии назвал брань в эфире «Рустави 2» неприемлемой для здравомыслящего человека

ТАСС13:30

Грузинский премьер захотел отсутствия барьеров с Россией

Lenta.ru13:24

В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям

Газета.Ru13:06

Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции

РИА Новости14:00
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Кино

Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC

Обновлено в 03:39
Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

Обновлено в 18:03
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено в 17:41
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Рита Дакота разъяснила, кому принадлежит квартира после развода

Прошел почти год с момента их расставания, но поклонники до сих пор не понимают, кому принадлежит недвижимость после развода.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Наука

Стресс дрозофил передается по наследству

Ученые из Дартмутского медицинского колледжа Гейзеля определили механизм наследования адаптивного поведения родителей потомством мушек-дрозофил.
Обновлено в 15:53
Авто

ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС

Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Космос

На Земле появилось новое чудо света

Заявка на включение Джодрелл-Бэнк в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО была подана ещё в 2010 году — почти одновременно со Стоунхенджем, Великой китайской стеной и городом инков Мачу-Пикчу.
Обновлено в 12:17
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Актер Никита Панфилов бросил сына и не платит алименты

Актер Никита Панфилов, звезда сериалов «Пес» и «Мажор», совершенно не интересуется жизнью родного сына, не общается с ним и не платит алименты на его содержание.
Обновлено в 13:19
Общество

МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Обновлено в 09:46
Здоровье

Более 350 врачей приехали на Кубань по программе «Земский доктор»

В Краснодарский край по программе «Земский доктор» приехали 369 врачей.
Обновлено в 13:19
Культура

Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Кино

Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика

Обновлено в 15:18
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Технологии

Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры

Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Политика

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В Приморье на крупной стройке произошел обвал

В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Космос

Уфологи заметили на Марсе карликовых инопланетян

Исследователи внеземных цивилизаций заявили, что на снимках Марса им удалось рассмотреть карликовых инопланетян.
Обновлено в 09:33
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Авто

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
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