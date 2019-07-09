Политика
В Грузии приветствовали решение Путина по санкциямВзгляд.ру 09:58
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси.
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Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено в 17:41
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Рита Дакота разъяснила, кому принадлежит квартира после развода
Прошел почти год с момента их расставания, но поклонники до сих пор не понимают, кому принадлежит недвижимость после развода.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Наука
Стресс дрозофил передается по наследству
Ученые из Дартмутского медицинского колледжа Гейзеля определили механизм наследования адаптивного поведения родителей потомством мушек-дрозофил.
Обновлено в 15:53
Авто
ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Космос
На Земле появилось новое чудо света
Заявка на включение Джодрелл-Бэнк в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО была подана ещё в 2010 году — почти одновременно со Стоунхенджем, Великой китайской стеной и городом инков Мачу-Пикчу.
Обновлено в 12:17
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Актер Никита Панфилов бросил сына и не платит алименты
Актер Никита Панфилов, звезда сериалов «Пес» и «Мажор», совершенно не интересуется жизнью родного сына, не общается с ним и не платит алименты на его содержание.
Обновлено в 13:19
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Обновлено в 09:46
Здоровье
Более 350 врачей приехали на Кубань по программе «Земский доктор»
В Краснодарский край по программе «Земский доктор» приехали 369 врачей.
Обновлено в 13:19
Культура
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Общество
Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики
Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика
Обновлено в 15:18
Происшествия
На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Космос
Уфологи заметили на Марсе карликовых инопланетян
Исследователи внеземных цивилизаций заявили, что на снимках Марса им удалось рассмотреть карликовых инопланетян.
Обновлено в 09:33
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22