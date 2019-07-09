Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси.

В Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

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