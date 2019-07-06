Политика
В Грузии отказались прекращать торговлю с РоссиейLenta.ru 12:12
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
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Футбол
Семин стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России
Главный тренер московского клуба Юрий Семин завоевал Суперкубок уже в третий раз за карьеру — ранее он брал этот трофей в 2003 и 2005 годах.
Обновлено в 14:35
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Футбол
Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер Мораты
Мадридский «Атлетико» заплатил лондонскому «Челси» € 65 млн за полноценный трансфер нападающего Альваро Мораты, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:50
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено вчера в 12:52
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате»,— добавили в Кремле.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти
Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства.
Обновлено в 13:23
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
Обновлено в 06:51
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Садальский восхитился шпагатом Волочковой
Обновлено в 08:50
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Общество
Волгоградскую область настигло маловодье
Накануне, в Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья.
Обновлено в 12:56
Общество
Россиянка, став послом китайского языка, наводит мосты между державами
Обновлено вчера в 05:00
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Авто
Названы самые популярные в России сайты для продажи автомобилей
Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19