Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.

В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией

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