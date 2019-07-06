Политика

В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с РоссиейТАСС 09:00

Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит. Об этом в субботу заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на встрече с фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии в крае Кахети.
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