Политика
В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с РоссиейТАСС 09:00
Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит. Об этом в субботу заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на встрече с фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии в крае Кахети.
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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
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Политика
Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Петербурга
Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
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В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
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Выявлено новое опасное приложение для смартфонов
Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасное приложение для смартфонов на Android.
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«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля
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Армия и оружие
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Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
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Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту
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Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
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Венгрия поставила Зеленскому ультиматум
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
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Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
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В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
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Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
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В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров
В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
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Политика
На Украину впервые доставлена партия нефти из США
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Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
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Пугачева позвонила в РЖД после скандала
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Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
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The Insider сообщил о поездке подозреваемых в отравлении Скрипалей в Швейцарию
Третий подозреваемый по делу об отравлении Скрипалей – генерал-майор ГРУ Денис Сергеев («Сергей Федотов») в 2016–2018 гг. участвовал в операциях на территории Швейцарии, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарского издания TAMedia.
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Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Действие третьего сезона сериала как раз происходят в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
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