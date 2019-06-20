Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламентаВедомости 14:16
Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента на проспекте Руставели и требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, передает телеканал «Рустави – 2». В эфире телеканала было показано, как митингующие участвуют в столкновении с сотрудниками полиции, пытающимися их сдержать.
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Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость.
— Георгий Гахария, грузинский политикКоммерсантъ 14:18
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Наука
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Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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