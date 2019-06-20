В Грузии оппозиция начала штурм парламентаВедомости 14:16

Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость.

Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента на проспекте Руставели и требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, передает телеканал «Рустави – 2». В эфире телеканала было показано, как митингующие участвуют в столкновении с сотрудниками полиции, пытающимися их сдержать.

В Грузии оппозиция начала штурм парламента

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