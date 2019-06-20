Политика
Грузинская оппозиция начала штурм здания парламента в ТбилисиНовостной фронт 14:19
Оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг под здание парламента в Тбилиси, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия.
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Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость.
— Георгий Гахария, грузинский политикКоммерсантъ 14:18
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Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено в 09:29
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Политика
Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным
В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.
Обновлено в 05:24
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено в 17:28
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
Обновлено в 06:46
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Мексике похитили американского студента
Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Экономика
Генпрокуратура арестовала счета бизнес-империи экс-мэра Владивостока
Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий бизнес-империи Игоря Пушкарева, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:36
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
Процессор Ryzen 5 3600 сравнялся с Core i7-9700K в тесте Cinebench R15
В Cinebench R15 процессор набирает 1443 балла, что делает его равным Core i7-9700K, который почти вдвое дороже.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье
В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных
В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным».
Обновлено в 20:39
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Обновлено в 19:14
Общество
На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Космос
Обсерватория «Спектр-М» отправится в космос после 2030 года
После запуска космический телескоп отправится в точку Лагранжа L2 системы Солнце–Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
Обновлено 18 июня в 11:42
Общество
Роскомнадзор в Татарстане оштрафован почти на 415 тысяч рублей
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан должно выплатить 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаянова, чей домен был заблокирован после жалобы о незаконном размещении персональных данных.
Обновлено в 17:12
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
18-летняя Яна Шевцова рассекретила своего 3-летнего сына
18-летняя скандалистка предложила поклонникам показать своего сына, и вскоре сделала это.
Обновлено в 11:09