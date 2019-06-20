В Грузии оппозиция начала штурм парламентаВедомости 14:16

Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента на проспекте Руставели и требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, передает телеканал «Рустави – 2». В эфире телеканала было показано, как митингующие участвуют в столкновении с сотрудниками полиции, пытающимися их сдержать.

В Грузии оппозиция начала штурм парламента

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Наука Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Политика Российского депутата облили водой в парламенте Грузии Депутат Госдумы России, президент открывшейся в четверг в Тбилиси Межпарламентской ассамблем православия Сергей Гаврилов заявил о прекращении сессии, которую сорвали оппозиционные грузинские депутаты и их сторонники, а затем протесты высказали и руководители Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Футбол Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду» Сегодня, 20 июня, тульский "Арсенал" сыграл товарищеский матч. Соперником "канониров" стал "Авангард" из Курска.

Авто В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия» В технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области (г. Тольятти) приступили к созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия».

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Политика Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.

Общество В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ По результатам трех экзаменов первый раз за все время проведения ЕГЭ в Екатеринбурге выпускница набрала 300 баллов.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Теннис Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.

Политика Джонсон и Хант попали в финал борьбы за пост британского премьера Бывший глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост британского премьера.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.

Политика Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.

Политика Зеленский отменил 200 указов своих предшественников Украинский лидер объявил о проведении полной инвентаризации указов предыдущих президентов страны Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов бывших глав государства.

Политика Зеленский назвал украинские законы трешем Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.

Происшествия СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.