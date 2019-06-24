Политика
В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в РоссиюRT на русском 10:34
Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Читать в источнике
Оценить159
с чего всё началось
Алавердашвили отметил, в прошлом году больше всего туристов из России приехало в Грузию в сентябре, их количество превысило 60,1 тысячи. Основной причиной приезда российских туристов в Грузию было развлечение и отдых - 49,4% приехали именно с этой целью.Sputnik Грузия08:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:36, Ашберн
Общество
На Васильевском острове появится новая пешеходная зона
Обновлено в 09:48
Политика
Прокачку нефти по «Дружбе» приостановила только Чехия
Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не отмечали превышение содержания хлорорганических веществ в российской нефти, поступающей по экспортному трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 12:26
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Автобус с детьми загорелся под Ростовом
В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:56
Политика
Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин
Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Политика
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".
Обновлено в 08:35
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Промес подписал контракт с «Аяксом»
Обновлено в 14:13
Кино
Тайка Вайтити поработает над анимационной версией «Флэша Гордона»
Как сообщает издание Deadline, Тайка Вайтити поработает над анимационным сериалом «Флэш Гордон», который готовит студия Disney.
Обновлено в 15:57
Экономика
«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Британские депутаты уже обвинили руководство Совета Европы в сговоре, а Россию - в финансовом шантаже.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир
В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Финансы
Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий
Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Футбол
Коваленко и Бузова предложили Глушакову новое место работы
Певица Ольга Бузова посетовала, что ей нужен новый оператор и предложила эту роль Денису. Глушаков пока что никак не отреагировал.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Политика
В США обвинили Россию во вмешательстве в дела страны
Представитель разведсообщества США заявила, что несколько стран, в том числе Россия, пытаются оказывать влияние на политику Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:23
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка состоялась, несмотря на угрозы со стороны США.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Уругвае из тюрьмы сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено в 14:38
Футбол
Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено в 13:59