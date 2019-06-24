В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в РоссиюRT на русском 10:34

Алавердашвили отметил, в прошлом году больше всего туристов из России приехало в Грузию в сентябре, их количество превысило 60,1 тысячи. Основной причиной приезда российских туристов в Грузию было развлечение и отдых - 49,4% приехали именно с этой целью.

с чего всё началось

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

Политика Прокачку нефти по «Дружбе» приостановила только Чехия Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не отмечали превышение содержания хлорорганических веществ в российской нефти, поступающей по экспортному трубопроводу "Дружба".

Происшествия В США нашли тела россиянки и ее двоих детей Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.

Происшествия Автобус с детьми загорелся под Ростовом В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Политика Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.

Футбол «Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.

Политика В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Кино Тайка Вайтити поработает над анимационной версией «Флэша Гордона» Как сообщает издание Deadline, Тайка Вайтити поработает над анимационным сериалом «Флэш Гордон», который готовит студия Disney.

Экономика «Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.

Происшествия Москвичей угостили отравленной газировкой В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию назло России Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.

Политика Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме Британские депутаты уже обвинили руководство Совета Европы в сговоре, а Россию - в финансовом шантаже.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Общество В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".

Происшествия Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Происшествия В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.

Финансы Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.

Футбол Коваленко и Бузова предложили Глушакову новое место работы Певица Ольга Бузова посетовала, что ей нужен новый оператор и предложила эту роль Денису. Глушаков пока что никак не отреагировал.

Шоу-бизнес Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.

Политика В США обвинили Россию во вмешательстве в дела страны Представитель разведсообщества США заявила, что несколько стран, в том числе Россия, пытаются оказывать влияние на политику Соединенных Штатов.

Политика Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы США Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка состоялась, несмотря на угрозы со стороны США.