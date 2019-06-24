Политика
В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в РоссиюRT на русском 10:34
Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
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с чего всё началось
В 2018 году расходы визитеров составили 8 миллиардов лари, из них 2 миллиарда - это от российских визитеров. Кто не отменяет бронь в гостиницах Алавердашвили также подчеркнул, что высокобюджетные российские туристы меньше отменяют бронь и планируют приехать в Грузию с помощью альтернативных путей.Sputnik Грузия08:21
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Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 12:50
Общество
Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian
Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Технологии
МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда
Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:35
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
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Кино
Дэнни Бойл работает над триквелом «28 дней спустя»
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Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
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Обновлено в 05:38
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.
Обновлено в 11:48
Политика
Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона
У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Обновлено в 10:47
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера по ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках грузинских футболистов находится под юрисдикцией органов федерации футбола Грузии, поскольку это произошло в рамках внутреннего соревнования, заявили в пресс-службе УЕФА, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Авто
Лобовое стекло на 24-летний Porsche обошлось в цену нового «Макана»
Для сравнения, цена на Porsche Macan в США начинается от 49,9 тысячи долларов.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Политика
Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии
Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
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Как пишет "Стархит" со ссылкой на окружение звездной пары, молодожен начал сбрасывать лишний вес и уже похудел на 10 кг.
Обновлено в 12:02
Экономика
В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова
Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:27
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Культура
Шахназаров предложил Минкульту поддержать дубляж российских фильмов
Интернет является одной из лучших площадок для продвижения российского кино за рубеж, картины желательно дублировать хотя бы на английский язык - для этого в Минкультуры можно создать специальную программу, считает гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Бельгии мужчину подозревают в подготовке нападения на посольство США
В Бельгии арестован подозреваемый, который планировал совершить нападение на посольство Соединённых Штатов.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика
Медведев высказался о новых властях Украины
По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20