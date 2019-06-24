В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в РоссиюRT на русском 10:34

В 2018 году расходы визитеров составили 8 миллиардов лари, из них 2 миллиарда - это от российских визитеров. Кто не отменяет бронь в гостиницах Алавердашвили также подчеркнул, что высокобюджетные российские туристы меньше отменяют бронь и планируют приехать в Грузию с помощью альтернативных путей.

с чего всё началось

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

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