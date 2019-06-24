В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в РоссиюRT на русском 10:34

Алавердашвили отметил, в прошлом году больше всего туристов из России приехало в Грузию в сентябре, их количество превысило 60,1 тысячи. Основной причиной приезда российских туристов в Грузию было развлечение и отдых - 49,4% приехали именно с этой целью.

с чего всё началось

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Футбол Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.

Экономика Минтранс предложил повысить тариф «Платона» Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).

Политика Зеленский проигнорировал демарш украинской делегации в ПАСЕ Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, находящаяся в Страсбурге в составе делегации, участвующей в сессии ПАСЕ, сообщила, что президент Владимир Зеленский не поддержал инициативу о выходе страны из Ассамблеи в случае возвращения в нее России.

Авто Автомобильному рынку Хакасии дали оценку По итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России превысил 2 млн единиц.

Шоу-бизнес Валентин Гафт винит себя в смерти дочери Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.

Политика Киев ответил на условие РФ по транзиту газа Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.

Кино Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

Происшествия Задержан подозреваемый в подготовке теракта против посольства США Сотрудники полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов.

Экономика Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Решетова опровергла слухи о скорых родах Среди поклонников поползли слухи, что возлюбленная Тимати готовится рожать в Майами.

Политика Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.

Наука Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи Указ о введении новых санкций, пояснил Трамп, он подпишет на фоне роста напряженности отношений между США и Ираном, которая усиливается с мая, когда Вашингтон потребовал от всех стран прекратить импорт иранской нефти.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Авто Более мощные автомобили стали покупать в России Согласно статистической отчетности «Автостат», последнее десятилетие мощность легковых автомобилей, приобретаемых российскими покупателями, планомерно растет, и за первые пять месяцев с начала 2019 года, на долю автомобилей мощностью более 100 л.с. приходится 81% российского авторынка.

Технологии МТС изменила логотип впервые за 13 лет МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.