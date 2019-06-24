В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в РоссиюRT на русском 10:34

Алавердашвили отметил, в прошлом году больше всего туристов из России приехало в Грузию в сентябре, их количество превысило 60,1 тысячи. Основной причиной приезда российских туристов в Грузию было развлечение и отдых - 49,4% приехали именно с этой целью.

с чего всё началось

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

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