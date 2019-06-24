Политика
В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в РоссиюRT на русском 10:34
Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
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с чего всё началось
Алавердашвили отметил, в прошлом году больше всего туристов из России приехало в Грузию в сентябре, их количество превысило 60,1 тысячи. Основной причиной приезда российских туристов в Грузию было развлечение и отдых - 49,4% приехали именно с этой целью.Sputnik Грузия08:21
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:10, Вашингтон
Футбол
Фарфан получил травму и выбыл до конца Кубка Америки
34-летний футболист московского «Локомотива» получил травму левого колена и выбыл до конца турнира, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
Обновлено в 14:56
Политика
Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность
Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Политика
Глава Ингушетии подает в отставку
Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Политика
Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 года
Совет Европы на прошлой неделе распорядился продлить санкции против России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:31
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Общество
Абызов сделал предложение возлюбленной из СИЗО
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов сделал своей возлюбленной предложение по видеосвязи из СИЗО.
Обновлено в 11:34
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Общество
Беглов: новая пешеходная зона появится в Василеостровском районе
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Василеостровский район города предложил открыть новую пешеходную зону в Волжском переулке — рядом с недавно открывшимся после реконструкции Василеостровским рынком.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Корабли Северного флота зашли в Гавану
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Экономика
«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Происшествия
На складе боеприпасов в Казахстане произошли взрывы
В результате взрывов на складе боеприпасов в г. Арысь Туркестанской области Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 22:42
Финансы
Сенаторы внесли в Госдуму проект об освобождении от НДС при реализации золота
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении с 1 января 2020 года от НДС при реализации золота, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:08
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено в 14:15
Политика
Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Общество
В Госдуме обсудили качество школьного образования в России
Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.
Обновлено в 12:09
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54