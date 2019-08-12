Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристовРИА Новости 06:23

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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