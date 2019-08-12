Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристовРИА Новости 06:23
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Политика
МИД Украины высказало протест из-за поездки Путина в Крым
Внешнеполитическое ведомство Украины высказало протест из-за поездки главы РФ Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Подмосковье во время сортировки мусора нашли тело младенца
Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца на конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 08:18
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»
XXIX Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 14 по 21 сентября, объявил свою конкурсную программу.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Лопырева поделилась историей романтических свиданий с Булатовым
36-летняя Виктория Лопырева делает все для того, чтобы ее жизнь с Игорем Булатовым напоминала сказку.
Обновлено в 05:16
Здоровье
В Юрюзани от бешенства погибла кошка – вводится карантин
В городе Юрюзань (Челябинская область) на прошлой неделе от бешенства погибла кошка.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе М-9 «Балтия»
В отношении виновника ДТП, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Красноярске загорелся склад рынка
В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
Общество
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки
Обновлено в 00:58
Политика
Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим сбили ударные беспилотники террористов
ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии полностью отразили очередную атаку террористов.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
В Госдуме прорабатывают идею введения фиксированной наценки на различные группы лекарств.
Обновлено в 00:03
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Политика
Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины
Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Обновлено в 07:56
Единоборства
Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20