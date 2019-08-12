Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за РоссииГазета.Ru 07:13
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, туристическому сектору страны бал нанесен ущерб в размере $60 млн.
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По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб в размере до $60 млн, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, где по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%
— Мамука Бахтадзе, грузинский политикRT на русском 06:53
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