Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристовРИА Новости 06:23
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Происшествия
Tesla начала расследование после ДТП на МКАД
Компания Tesla проведет внутреннее расследование после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве.
Обновлено в 07:27
Футбол
Лэмпард ответил на критику Моуринью после поражения от «МЮ»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику Жозе Моуринью после поражения своей команды от «МЮ» в первом туре АПЛ со счетом 0:4. Слова специалиста приводит портал Goal.com.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Политика
Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу
Владелец грузинского телеканала «Рустави-2» бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за накопленных прежним руководством долгов.
Обновлено в 08:00
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Футбол
Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче с «Сочи».
Обновлено в 08:42
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В пожаре в детском саду города Эри погибли пятеро детей
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа
Министр обороны посетит ряд заводов и заслушает доклады руководителей предприятий и командования ЦВО Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, министр проинспектирует ряд предприятий ОПК, сообщается в релизе.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Пожар вспыхнул на складе в Красноярске
Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.
Обновлено в 08:08
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19