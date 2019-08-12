Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристовРИА Новости 06:23

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Грузия оценила ущерб от «потери» российских туристов

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Власти Грузим надеются вернуть в сферe туризма положительную динамику

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РБК08:07

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

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Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
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В пятницу, 9 августа, «Зенит» и «Локомотив» пришли к соглашению о переходе нападающего Луки Джорджевича.
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Опубликованы имена погибших при взрыве на полигоне под Архангельском

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Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
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Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки

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Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой»

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Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
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