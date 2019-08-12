Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристовРИА Новости 06:23
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально
Компания Samsung официального представила бюджетный смартфон Galaxy A10s, слухи о котором ходили уже давно.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Политика
В гипермаркетах Киева обнаружили дневники с картой Украины без Крыма
В сети гипермаркетов Metro в Киеве продают школьные дневники с картой Украины без Крыма.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила закона о рыбалке
Как рассказал «Российской газете» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны ведомства Виталий Молоков, все ограничения для любительской рыбалки уже были установлены ранее правилами рыболовства для отдельных бассейнов.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Подмосковье во время сортировки мусора нашли тело младенца
Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца на конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 08:18
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Обновлено в 08:49
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
«Белые хакеры» устроили соревнования по взлому автомобилей
На конференции о безопасности хакеры попробовали свои силы во взломе блоков управления автомобилями в попытке захватить управление функциями бортового компьютера.
Обновлено в 08:32
Общество
В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов
DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.
Обновлено в 10:25
Общество
Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов
Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 05:21
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях.
Обновлено в 08:31
Баскетбол
Швед может пропустить чемпионат мира из-за травмы
Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед не прошел медицинское обследование и может пропустить чемпионат мира, который пройдет в Китае.
Обновлено в 10:15
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено 09 августа в 21:00
Политика
Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу
Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56