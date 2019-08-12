Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

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