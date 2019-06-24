Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристовПолитическая Экспертиза 11:52
Алавердашвили рассказал, что больше всего экономических потерь понесет регион Аджария. «Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари»,— заявил эксперт.
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с чего всё началось
В 2018 году расходы визитеров составили 8 миллиардов лари, из них 2 миллиарда - это от российских визитеров. Кто не отменяет бронь в гостиницах Алавердашвили также подчеркнул, что высокобюджетные российские туристы меньше отменяют бронь и планируют приехать в Грузию с помощью альтернативных путей.Sputnik Грузия08:21
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