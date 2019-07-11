Экономика
В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкцийRT на русском 11:20
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Комсомольская правда09:23
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского
Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено в 13:24
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии
На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Политика
Арестованного в Греции Винника оставили под стражей еще на полгода
Совет суда в Салониках продлил до 25 января 2020 года арест россиянина Александра Винника, который находится в греческой тюрьме с лета 2017 года.
Обновлено в 12:32
Музыка
Группировка «Ленинград» выступит на гран-при Формулы 1 в Сочи
Обновлено в 10:18
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил запрет на алкоэнергетики
Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что слабоалкогольные тонизирующие напитки с содержанием кофеина запрещены ради сохранения здоровья населения России.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 13:22
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову предстоит еще одна операция
Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Авто
Счетная палата предлагает совершенствовать налог на роскошь
Специалисты предложили усовершенствовать действующий механизм взымания так называемого налога на роскошь.
Обновлено в 02:55
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Хоккей
КХЛ представила официальный календарь на новый сезон
Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
Обновлено в 10:26
Наука
Распределение обязанностей помогло роботам точно передвинуть груз
Швейцарские и японские инженеры разработали миниатюрного робота, способного ползти по ровной и даже наклонной поверхности, а также прыгать, перенося на себе небольшой груз.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи.
Обновлено в 11:41
Экономика
«Силовые машины» в I полугодии получили 522 млн руб. прибыли против убытка годом ранее
Выручка "Силовых машин" сократилась на 0,8%.
Обновлено в 11:32
Экономика
«Роскачество» начало проверку лапши быстрого приготовления
Созданная правительством некоммерческая организация "Роскачество" начала исследование лапши быстрого приготовления, она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
Обновлено в 09:03
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30