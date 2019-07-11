Экономика

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкцийRT на русском 11:20

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
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В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

RT на русском11:20

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

РИА Новости08:13

Грузия оценила ущерб от возможных санкций России

Lenta.ru09:20

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией полного эмбарго

Life.ru09:07

В Минэкономики Грузии подсчитали потери в случае введения Москвой санкций

Московский Комсомолец08:26

Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций

Комсомольская правда09:23

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Газета.Ru07:18
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского

Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено в 13:24
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Политика

Арестованного в Греции Винника оставили под стражей еще на полгода

Совет суда в Салониках продлил до 25 января 2020 года арест россиянина Александра Винника, который находится в греческой тюрьме с лета 2017 года.
Обновлено в 12:32
Музыка

Группировка «Ленинград» выступит на гран-при Формулы 1 в Сочи

Обновлено в 10:18
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил запрет на алкоэнергетики

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что слабоалкогольные тонизирующие напитки с содержанием кофеина запрещены ради сохранения здоровья населения России.
Обновлено в 12:58
Политика

Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Обновлено в 11:21
Политика

На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 13:22
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика

Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Финансы

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Юрию Шатунову предстоит еще одна операция

Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Авто

Счетная палата предлагает совершенствовать налог на роскошь

Специалисты предложили усовершенствовать действующий механизм взымания так называемого налога на роскошь.
Обновлено в 02:55
Политика

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Хоккей

КХЛ представила официальный календарь на новый сезон

Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
Обновлено в 10:26
Наука

Распределение обязанностей помогло роботам точно передвинуть груз

Швейцарские и японские инженеры разработали миниатюрного робота, способного ползти по ровной и даже наклонной поверхности, а также прыгать, перенося на себе небольшой груз.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи.
Обновлено в 11:41
Экономика

«Силовые машины» в I полугодии получили 522 млн руб. прибыли против убытка годом ранее

Выручка "Силовых машин" сократилась на 0,8%.
Обновлено в 11:32
Общество

Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»

Обновлено в 10:27
Экономика

«Роскачество» начало проверку лапши быстрого приготовления

Созданная правительством некоммерческая организация "Роскачество" начала исследование лапши быстрого приготовления, она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Обновлено в 09:03
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
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