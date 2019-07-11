Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

Политика Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Происшествия В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Происшествия При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Политика Арестованного в Греции Винника оставили под стражей еще на полгода Совет суда в Салониках продлил до 25 января 2020 года арест россиянина Александра Винника, который находится в греческой тюрьме с лета 2017 года.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил запрет на алкоэнергетики Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что слабоалкогольные тонизирующие напитки с содержанием кофеина запрещены ради сохранения здоровья населения России.

Политика Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Сочи Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Происшествия Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска «Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.

Политика На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.

Политика Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.

Шоу-бизнес Юрию Шатунову предстоит еще одна операция Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.

Авто Счетная палата предлагает совершенствовать налог на роскошь Специалисты предложили усовершенствовать действующий механизм взымания так называемого налога на роскошь.

Политика Рада отказалась отправить Климкина в отставку Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Хоккей КХЛ представила официальный календарь на новый сезон Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.

Наука Распределение обязанностей помогло роботам точно передвинуть груз Швейцарские и японские инженеры разработали миниатюрного робота, способного ползти по ровной и даже наклонной поверхности, а также прыгать, перенося на себе небольшой груз.

Экономика «Роскачество» начало проверку лапши быстрого приготовления Созданная правительством некоммерческая организация "Роскачество" начала исследование лапши быстрого приготовления, она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.