Экономика

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкцийRT на русском 11:20

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
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Грузия оценила возможный ущерб от предложенных Госдумой санкций

Московский Комсомолец15:12

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

RT на русском11:20

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Газета.Ru07:18

Грузия оценила ущерб от возможных санкций России

Lenta.ru09:20

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией полного эмбарго

Life.ru09:07

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

РИА Новости08:13

Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций

Комсомольская правда09:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Политика

Сурков примет участие во встрече в «нормандском формате» в Париже

Помощник российского президента Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств и правительств в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина), она пройдет в Париже 12 июля.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Тодоренко передаст свадебное платье по наследству

Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено вчера в 16:15
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда Берга

"Краснодар" хочет подписать соглашение со шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 15:14
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Общество

«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети

Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
Обновлено в 13:23
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Huawei официально анонсирует прошивку EMUI 10 уже 9 августа – в первый день конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.
Обновлено в 05:08
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
Обновлено в 15:09
Политика

Байден пообещал продлить СНВ-3, если станет президентом США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы.
Обновлено в 14:23
Политика

Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Технологии

Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Около 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму в рамках учений

Обновлено в 04:17
Политика

Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором

Правительство Севастополя будет отправлено в отставку после того, как президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 14:32
Политика

Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.
Обновлено в 14:32
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Единоборства

Боксер Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о причине ссоры с Игорем Крутым

Обновлено в 11:24
Общество

В Москве возле могильника с радиоактивными отходами построят мост

Строительство моста через Москву-реку, который станет частью Юго-Восточной хорды, может затронуть могильник с захороненными отходами урановых и ториевых руд, в результате чего по Москве разнесется радиация.
Обновлено 09 июля в 11:16
Шоу-бизнес

Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Здоровье

В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов

Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
Обновлено в 13:51
Игры

Первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare покажут сегодня

Обновлено в 04:06
Происшествия

СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

Обновлено в 13:25
Наука

В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов

Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
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