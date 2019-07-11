Экономика
В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкцийRT на русском 11:20
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
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Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Комсомольская правда09:23
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
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Помощник российского президента Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств и правительств в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина), она пройдет в Париже 12 июля.
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Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
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Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
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Обновлено в 08:04
Технологии
Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США
Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51
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Политика
Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.
Обновлено в 14:32
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Обновлено в 12:48
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Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
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Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
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Общество
В Москве возле могильника с радиоактивными отходами построят мост
Строительство моста через Москву-реку, который станет частью Юго-Восточной хорды, может затронуть могильник с захороненными отходами урановых и ториевых руд, в результате чего по Москве разнесется радиация.
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В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов
Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
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Обновлено в 13:25
Наука
В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов
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