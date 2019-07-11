Экономика

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкцийRT на русском 11:20

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
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Грузия оценила возможный ущерб от предложенных Госдумой санкций

Московский Комсомолец15:12

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией полного эмбарго

Life.ru09:07

Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций

Комсомольская правда09:23

Грузия оценила ущерб от возможных санкций России

Lenta.ru09:20

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

RT на русском11:20

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

РИА Новости08:13

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Газета.Ru07:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Политика

Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Общество

Петров день: история, традиции и приметы, ночь бесчинств, что нельзя делать 12 июля

Православные христиане завершают Петровский пост и готовятся отметить важный праздник — День святых апостолов Петра и Павла, чрезвычайно почитаемых на Руси.
Обновлено в 11:19
Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Политика

В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину

Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
Обновлено в 13:57
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Наука

Ученые нашли способ обеспечить жителей Земли чистой водой

Команда исследователей из Саудовской Аравии "скрестила" для этого солнечную панель с дистиллятором морской воды.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми

Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Меркель сделала заявление после третьего приступа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать дальше, после того как очевидцы наблюдали у нее очередной приступ дрожи, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:21
Политика

В Судане сообщили о попытке госпереворота

Обновлено в 16:01
Политика

Трамп: Китай подводит США, не закупая американскую сельхозпродукцию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Китай в том, что страна не выполняет обещаний увеличить объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Технологии

Valve будет экспериментировать в Steam Labs

Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Гаджеты

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Гаджеты

Утечка дня: официальное изображение умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2

В сети уже появлялись рендеры и живые фотографии умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2, чей анонс ожидается 7 августа одновременно с планшетофоном Samsung Galaxy Note10.
Обновлено в 13:26
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Музыка

Лайма Вайкуле объяснила, почему перестала общаться с Игорем Крутым

Обновлено в 14:12
Политика

МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Технологии

Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Общество

Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
Обновлено в 13:32
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