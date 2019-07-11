Экономика
В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкцийRT на русском 11:20
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
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Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Комсомольская правда09:23
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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Обновлено в 13:39
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Боксер Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
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