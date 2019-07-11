Экономика

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкцийRT на русском 11:20

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
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В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

RT на русском11:20

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

РИА Новости08:13

Грузия оценила ущерб от возможных санкций России

Lenta.ru09:20

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией полного эмбарго

Life.ru09:07

В Минэкономики Грузии подсчитали потери в случае введения Москвой санкций

Московский Комсомолец08:26

Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций

Комсомольская правда09:23

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Газета.Ru07:18
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Гаджеты

Apple начала поставки в Европу iPhone индийской сборки

Изначально смартфоны индийской сборки предлагались только на рынке Индии, но теперь их поставки организованы в страны Европы.
Обновлено в 13:13
Экономика

Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна.
Обновлено в 13:38
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Политика

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Политика

Путин снял с должности губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:07
Общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Обновлено в 11:21
Происшествия

Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом

Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом.
Обновлено 09 июля в 07:33
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Против отца сестер Хачатурян возбудили дело

Обновлено в 13:42
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции

Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Победитель «Замуж за Бузову» хочет снова стать женихом Ольги Бузовой

Мужчина выглядел очень многообещающим женихом для Ольги, но Бузова быстро разочаровалась в Денисе.
Обновлено в 11:20
Финансы

Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика

Главу Счетной палаты края отправили в отставку

Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
Обновлено в 04:22
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Политика

Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Политика

На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 13:22
Политика

Парубий назвал Зеленского авантюристом из-за предложения о люстрации

Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал лидера Украины Владимира Зеленского авантюристом из-за его предложения люстрировать всех высших должностных лиц, находящихся у власти во время президентского срока Петра Порошенко.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

США ввели санкции против военной контрразведки Венесуэлы

Ранее Минфин США ввёл санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра — сына венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Летевший из Петербурга на Корфу самолет столкнулся с птицей

Обновлено в 11:41
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Единоборства

Боксер Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Как работают Яндекс.Новости?
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