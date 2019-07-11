Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбаргоГазета.Ru 07:18
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго. Об этом сообщает "Грузия Online". Общая сумма ущерба составила бы 4 млрд лари или 88,23 млрд рублей.
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Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Комсомольская правда09:23
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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