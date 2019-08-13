Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии

Взгляд.ру01:20

«Большой удар»: «Турпомощь» Грузии оценила ущерб для бюджета из-за отсутствия российских туристов

Царьград01:16

Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле

Интерфаксвчера в 07:31

В «Турпомощи» заявили о «большом ударе» для бюджета Грузии из-за России

РБКвчера в 18:59

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 17:49

Премьер Грузии оценил ущерб от потери российских туристов

RT на русскомвчера в 14:06

Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии из-за России

РИА Новостивчера в 20:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Футбол

Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и поблагодарил болельщиков

Обновлено в 01:23
Хоккей

Путин наградил орденами Спивакова и Семина

Президент России Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом за «Заслуги перед Отечеством» 1 степени, сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 04:55
Политика

ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд

ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Обновлено вчера в 17:40
Политика

В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова

Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
Здоровье

В ВОЗ сообщили о резком росте заболеваемости корью по всему миру

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в мире.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

СМИ: в Иране показали два новых образца военно-транспортной техники

Министерство обороны Ирана представило во вторник два новых образца военно-транспортной техники отечественного производства.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

Обновлено в 02:57
Происшествия

Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе в Москве

В центре Москвы в Казанском соборе мужчина напал с ножом на служителей церкви. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 04:27
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Культура

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Обновлено в 02:13
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов

Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Финансы

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Авто

Представлены гибридные кроссоверы Porsche Cayenne

Немецкий автопроизводитель представил новые гибридные модификации кроссовера Cayenne, получившие название E-Hybrid Cayenne Turbo S и E-Hybrid Coupe Cayenne Turbo S. В официальном пресс-релизе компании говорится, что в основу гибридной силовой установки обеих моделей лег 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, который развивает 541 л.с. мощности.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве

Обновлено вчера в 01:15
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Обновлено в 04:13
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено 11 августа в 12:57
Армия и оружие

Под Ростовом отыскали редкий танк

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Россияне стали меньше тратить в магазинах

Россиянам подсказали как выжить с низкими доходами Это свидетельствует о том, что один поход в магазин стал обходиться примерно на 1,8% дешевле, чем месяцем ранее, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 03:30
Финансы

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Общество

Казаки планируют создать в Екатеринбурге зоополицию

Обновлено в 04:13
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 10:35
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
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