Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия вчера в 17:49
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
Читать в источнике
Оценить344
Подробнее о событии
Показать все источники
Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле
Интерфаксвчера в 07:31
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Хоккей
Путин наградил орденами Спивакова и Семина
Президент России Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом за «Заслуги перед Отечеством» 1 степени, сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 04:55
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова
Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
Здоровье
В ВОЗ сообщили о резком росте заболеваемости корью по всему миру
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в мире.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
СМИ: в Иране показали два новых образца военно-транспортной техники
Министерство обороны Ирана представило во вторник два новых образца военно-транспортной техники отечественного производства.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе в Москве
В центре Москвы в Казанском соборе мужчина напал с ножом на служителей церкви. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Обновлено в 02:13
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Авто
Представлены гибридные кроссоверы Porsche Cayenne
Немецкий автопроизводитель представил новые гибридные модификации кроссовера Cayenne, получившие название E-Hybrid Cayenne Turbo S и E-Hybrid Coupe Cayenne Turbo S. В официальном пресс-релизе компании говорится, что в основу гибридной силовой установки обеих моделей лег 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, который развивает 541 л.с. мощности.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве
Обновлено вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено 11 августа в 12:57
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
Россияне стали меньше тратить в магазинах
Россиянам подсказали как выжить с низкими доходами Это свидетельствует о том, что один поход в магазин стал обходиться примерно на 1,8% дешевле, чем месяцем ранее, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 03:30
Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз
За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Общество
Казаки планируют создать в Екатеринбурге зоополицию
Обновлено в 04:13
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 10:35
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47