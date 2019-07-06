Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.

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Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго

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