Политика
В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбаргоRT на русском 12:44
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Оценить127
с чего всё началось
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.РИА Новости09:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Политика
Зеленский сделал важное заявление о ДНР, ЛНР и Минских соглашениях
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Футбол
Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина
Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Баскетбол
Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова
Обновлено в 14:47
Кино
Российский фильм «Бык» получил награду фестиваля в Карловых Варах
Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова «Бык», произведенный Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», получил приз 54 Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Обновлено в 15:55
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне
В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
В Play Store обнаружили потенциально опасное приложение, ориентированное на владельцев смартфонов марки Samsung.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Обновлено в 15:44
Происшествия
Неизвестные ограбили магазин в США за полминуты
Обновлено в 02:51
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Авто
Составлен ТОП-5 самых популярных автомобилей для женщин
Обновлено в 07:20
Общество
Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок
Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Энергетика
В России предложили распечатать Росрезерв
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Происшествия
В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян
Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Вратарь СКА успешно выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку клюшкой
Хвостов является не первым хоккеистом, успешно выполнившим Bottle Cap Challenge. Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен
Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20