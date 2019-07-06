Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.

с чего всё началось

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго

Шоу-бизнес 45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике 32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.

Экономика Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.

Происшествия В результате столкновения пяти машин в Подмосковье погиб ребенок Авария произошла на 87-м км кольцевой дороги. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Футбол Зенит — Локомотив 1:1 (2-й тайм) Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.

Общество Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.

Футбол «Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении Мадридский «Атлетико» на официальном сайте клуба опубликовал заявление о ситуации вокруг перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».

Происшествия В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Космос В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра» Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.

Авто УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка» Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.

Политика В СПЧ проследят за ситуацией с корреспондентом Sputnik Совет по правам человека при президенте России проследит за ситуацией с корреспондентом Sputnik, которого не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.