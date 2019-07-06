Политика

В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбаргоRT на русском 12:44

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
РИА Новости09:32

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Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Вести.Ru11:15

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РИА Новости09:32

В Грузии надеются, что Россия не введет торговое эмбарго в отношении страны

Аргументы и Факты09:00

Глава Минсельхоза Грузии надеется, что РФ не введет торговое эмбарго в отношении страны

ТАСС07:38
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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