Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Политика
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Журналист Александр Коц предположил в комментариях, что Зеленский вообще не говорил про убитую женщину, а проблемой считает солдат украинской армии, подорвавшихся на мине.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Стоимость Nokia 9 PureView снизилась до €500
Выпуск смартфона Nokia 9 PureView с пятью модулями основной камеры состоялся в начале 2019 года по цене €700.
Обновлено в 07:53
Политика
Глава Siemens назвал администрацию США «лицом расизма»
Президент и гендиректор немецкой компании Siemens Джо Кэзер заявил, что администрация США становится "лицом расизма" и изоляции людей, и выразил сожаление в связи с этим.
Обновлено в 08:29
Гаджеты
Индусы посчитали завышенной стоимость Redmi K20
В петиции индусы говорят о завышенной стоимости смартфона Redmi K20, который предлагается в версии 6/64 ГБ, тогда как в Realme Х с ценником на две тысячи рупий дешевле продается с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
Обновлено вчера в 13:18
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено 19 июля в 14:20
Происшествия
Посольство России: здоровью экипажа Stena Impero ничто не угрожает
В посольстве России в Тегеране заявили, что жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero ничто не угрожает.
Обновлено в 08:33
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Наука
Лучшее за день. 19 июля
Обновлено 19 июля в 16:58
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья
Тайфун "Данас", бушевавший над территорией Северной Кореи, начал оказывать влияние на юг Приморского края.
Обновлено в 07:10
Политика
На Украине возбудили 10 дел из-за нарушений на выборах
Нацполиция Украины получила более 830 сообщений о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов, возбуждено десять дел.
Обновлено в 07:02
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Концерт Бузовой в Бишкеке разочаровал фанатов
Выступление телеведущей Ольги Бузовой в Бишкеке стало поводом для критики со стороны её фанатов.
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Политика
Парубий не смог проголосовать на выборах в Раду с первой попытки
Спикер Верховной рады Андрей Парубий смог проголосовать на внеочередных парламентских выборах только со второй попытки, так как выяснилось, что он оставил дома паспорт.
Обновлено в 06:25
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Футбол
«Локомотив» — «Тамбов». Стали известны стартовые составы
«Локомотив» и «Тамбов» определились со стартовыми составами на матч 2-го тура РПЛ, который состоится сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Обновлено в 08:25
Футбол
Ольга Скабеева: Кокорин и Мамаев собираются вернуться в футбол
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, собираются вернуться в футбол.
Обновлено вчера в 14:55
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Старушка обвинила сторонника Зеленского в том, что он "играет под дудку России". Политик не согласился с ее словами.
Обновлено в 08:47
Политика
ФРГ: Евросоюз может «обнулить» пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Футбол
Нападающий «Сочи» рассказал о нынешнем уровне «Спартака»
30-летний форвард футбольного клуба "Сочи" Никита Бурмистров поделился мнением о том, насколько силен на сегодняшний день московский "Спартак", передает "Чемпионат.Com".
Обновлено в 08:18
Авто
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров
К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.
Обновлено в 07:39
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15