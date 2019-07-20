Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимумаРБК 13:44
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2. Один из водителей сообщил репортеру телеканала, что цены за два-три дня увеличились на 15–20 тетри.
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с чего всё началось
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.ТАСС08:05
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