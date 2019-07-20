Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимумаРБК вчера в 13:44
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2. Один из водителей сообщил репортеру телеканала, что цены за два-три дня увеличились на 15–20 тетри.
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