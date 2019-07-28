Политика

В Тбилиси арестовали экс-министра обороны ГрузииРБК вчера в 21:26

Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает грузинский «Первый канал». Политику предъявили обвинение по делу о беспорядках на митингах в столице 20-21 июня.
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Суд арестовал бывшего министра Грузии по делу о беспорядках на митингах

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Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси

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Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси

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