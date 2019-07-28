Политика
В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в ТбилисиRT на русском вчера в 15:43
Тбилисский городской суд арестовал экс-министра обороны страны и лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
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Дело о беспорядках в Тбилиси - под арест поместили семерых, в том числе Окруашвили
Sputnik Грузиявчера в 15:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
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Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
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Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
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В Сети распространилась видеозапись с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено вчера в 07:45
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Обновлено 26 июля в 01:53
Политика
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Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено вчера в 11:51
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«Ливерпуль» подписал контракт с самым молодым футболистом АПЛ
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Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
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Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания противоракетного комплекса «Хец-3»
Израиль провел на Аляске серию секретных испытаний нового противоракетного комплекса "Хец-3".
Обновлено в 05:05
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В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено вчера в 18:01
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Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 13:32
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«Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Легенда ВМФ: как братьев-морпехов обвинили в оккупации Литвы и попытке убить вице-президента России в Крыму
Сегодня, в день Военно-морского флота, на морском параде в Балтийске доблесть и морскую выучку продемонстрирует экипаж десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков».
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Полезные свойства огурцов перечислили эксперты
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Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.
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