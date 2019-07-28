Политика
В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в ТбилисиRT на русском вчера в 15:43
Тбилисский городской суд арестовал экс-министра обороны страны и лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Религия
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в День крещения Руси
Обновлено в 03:07
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Культура
Балет Большого театра уехал на гастроли в Лондон
Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
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Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Спорт
Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ
Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:14
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Синоптики анонсировали рекордное похолодание июля
Ранее суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. Термометры на станции на ВДНХ поднялись до плюс 28,8 градуса.
Обновлено в 08:01
Технологии
Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»
В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.
Обновлено в 08:01
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Главное управление МЧС по Москве сообщило об усилении ветра в российской столице, ожидающемся 28 июля.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Технологии
Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны
Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Политика
Медведчук предложил Зеленскому ввести автономию в Донбассе
Предоставление Донбассу автономии никак не повредит Украине, поэтому лидеру страны Владимиру Зеленскому стоит открыто предоставить самопровозглашенным республикам этот статус.
Обновлено в 04:58
Энергетика
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:30
Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Малоизвестные полезные свойства огурцов раскрыли ученые
Обновлено в 06:47
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Обновлено 26 июля в 16:05
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.
Обновлено в 07:05