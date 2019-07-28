Политика

В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в ТбилисиRT на русском вчера в 15:43

Тбилисский городской суд арестовал экс-министра обороны страны и лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
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